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Новый бюджетный кроссовер версии KIA Tusker может стать глобальной моделью

Представители компании Kia рассказали про новый компактный кроссовер, получивший название Tusker. Новинка появится в Индии и Южной Корее.

Новый бюджетный кроссовер версии KIA Tusker может стать глобальной моделью


Хан Ву Пак, являющийся главой компании Kia, отметил, что новая версия кроссовера Kia Tusker на мировой авторынок может выйти. Прототип данного авто, с именем SP Concept, был показан в начале текущего года. Главными особенностями авто стал новый дизайн фар, который не характерен для прочих версий Kia, скрытые ручки дверей в духе версии Range Rover Velar. Основой Kia Tusker является платформа от версии Hyundai Creta. Новинка от данного авто унаследует моторную гамму. Речь в данном случае идёт в отношении 1,6-литрового «атмосферника» на 123 л.с., двух дизельных 1,4/1,6-литровых агрегатов на 90/128 л.с.

Трансмиссией в данном случае выступит шестиступенчатая механика, а также автомат. Новый кроссовер версии Kia Tusker в продажу поступит в 2019 году. Компания сейчас готовится к производству этой версии в Индии и Южной Корее.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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