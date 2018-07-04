Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает мужчин на покупку спорткаров и других объектов благополучия
Ученые выяснили, что повышенный уровень тестостерона толкает мужчин на покупку спорткаров и других объектов благополучия. Аналогичная ситуация случается, если происходит искусственное внедрение гормона с помощью инъекции.
Они провели опыты на животных, показавшие, что такие процессы быстро изменяют статус самцов, после чего решили понаблюдать за человеческим организмом. Различия в его работе отражаются на поведении и психике индивидуумов, которые редко подвержены стрессу, чего нельзя сказать о женщинах.
Оказалось, что в клетках головного мозга у мужчин вырабатывается фермент, блокирующий такие реакции. В данном случае повышение уровня гормона может стать причиной покупок недвижимости, дорогих вещей и прочих аналогов.