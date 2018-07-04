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Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает мужчин на покупку спорткаров и других объектов благополучия

Ученые выяснили, что повышенный уровень тестостерона толкает мужчин на покупку спорткаров и других объектов благополучия. Аналогичная ситуация случается, если происходит искусственное внедрение гормона с помощью инъекции.

Они провели опыты на животных, показавшие, что такие процессы быстро изменяют статус самцов, после чего решили понаблюдать за человеческим организмом. Различия в его работе отражаются на поведении и психике индивидуумов, которые редко подвержены стрессу, чего нельзя сказать о женщинах.

Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает мужчин на покупку спорткаров и других объектов благополучия


Оказалось, что в клетках головного мозга у мужчин вырабатывается фермент, блокирующий такие реакции. В данном случае повышение уровня гормона может стать причиной покупок недвижимости, дорогих вещей и прочих аналогов.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:55
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