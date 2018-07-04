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Жители Орла были напуганы видом трех НЛО рядом с Луной

Жители Орла были напуганы видом трех НЛО рядом с Луной. Они впервые столкнулись с внеземными объектами и запечатлели их на камеру.

Жители Орла были напуганы видом трех НЛО рядом с Луной


Ролик был опубликован в сетях, показав внеземные корабли пришельцев, которые решили образовать треугольник, после чего просто зависли в воздухе. Они расположились на небольшом расстоянии от спутника Земли, не издавая звуков, а также имели внушительные размеры.



Затем НЛО быстро исчезли перед глазами пораженных свидетелей события, сообщивших об инциденте исследователям. Пока есть версия, что гуманоиды просто заряжали свои технологии энергией небесного тела, чтобы потом продолжить путешествие в космическом пространстве.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:23
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