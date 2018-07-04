Девушка Тимати оскорбила чувства мусульман

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 2 Июл 2018 в 10:34 PDT

Избранница Тимати Анастасия Решетова за свой новый облик, который она выбрала для фотосессии, подверглась критике подписчиков. На своей странице в Instagram Анастасия выложила фотографию в хиджабе, а до этого она обнародовала снимок, на котором запечатлена в откровенном леопардовом купальнике.Анастасию Решетову осудили за оскорбление чувств мусульман, ей предложили не экспериментировать, вернувшись к её прежнему образу жизни. В комментариях подписчики выражали своё недовольство, отмечая, что платок, являющийся символом скромности и целомудрия...это не про Решетову. Некоторые всё же отметили, что перевоплощение законом не воспрещается.Недавно фанаты Тимати заподозрили, что они с Анастасией Решетовой расстались. Рэрер отписался в Instagram от Решетовой и удалил все общие фотографии с ней в своей социальной сети.