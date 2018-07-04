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Девушка Тимати оскорбила чувства мусульман

Девушка Тимати за несколько часов сменила образ, сначала она снималась в сексуальном купальнике, а потом позировала в одежде, которую носят мусульманские женщины. В результате снимки вызвали бурю негодований в адрес Анастасии Решетовой.

Девушка Тимати оскорбила чувства мусульман


Избранница Тимати Анастасия Решетова за свой новый облик, который она выбрала для фотосессии, подверглась критике подписчиков. На своей странице в Instagram Анастасия выложила фотографию в хиджабе, а до этого она обнародовала снимок, на котором запечатлена в откровенном леопардовом купальнике.

Анастасию Решетову осудили за оскорбление чувств мусульман, ей предложили не экспериментировать, вернувшись к её прежнему образу жизни. В комментариях подписчики выражали своё недовольство, отмечая, что платок, являющийся символом скромности и целомудрия...это не про Решетову. Некоторые всё же отметили, что перевоплощение законом не воспрещается.

Недавно фанаты Тимати заподозрили, что они с Анастасией Решетовой расстались. Рэрер отписался в Instagram от Решетовой и удалил все общие фотографии с ней в своей социальной сети.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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