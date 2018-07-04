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В Дании сотрудники библиотеки нашли старые ядовитые книги

В университетской библиотеке ученые обнаружили ядовитые книги. Опасные старинные фолианты нашли в библиотеке города Оденсе специалисты Университета Южной Дании во время рентгенофлуоресцентного анализа.

Изначально сотрудники библиотеки хотели выяснить имеются ли на переплетах книг скрытые тексты. Ранее, за не имением высокотехнологичного оборудования, переплетчики изготовляли обложки для книг из древних пергаментов и манускриптов. Эти документы могли содержать информацию, представляющую научный интерес для современных исследователей литературы.

В Дании сотрудники библиотеки нашли старые ядовитые книги


Однако вместо скрытых текстов ученые обнаружили, что обложки трех книг были пропитаны ядовитым веществом — «парижской зеленью» (ацетат-арсенит меди (II)). Данное вещество использовали в качестве устойчивой краски, которую не смог просканировать даже рентгеновский аппарат.

В XIX веке «парижская зелень» за свою устойчивость к выцветанию пользовалась огромной популярностью. Данным веществом окрашивали обувь, одежду, обои и мебель до того момента, когда выяснилось, что этот краситель вредит здоровью.

Сотрудники библиотеки планируют оцифровать книги, чтобы лишний раз не контактировать с ядовитым веществом, а пока их поместили в специальные футляры с вытяжкой.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 11:23
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