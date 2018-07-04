АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже представляет опасность для Земли

Ученые выяснили, что атака астероидов-невидимок тоже представляет опасность для Земли. Системы слежения не всегда могут заметить такие объекты, имеющие крупные размеры.

Если космический странник сможет обмануть технику и обрушится на город, население может погибнуть, даже не успев эвакуироваться. Пока эксперты не могут знать о приближении небесных тел заранее, так что видят их уже на опасном расстоянии возле планеты.

Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже представляет опасность для Земли


Специалисты отметили, что астероид 100-метрового размера станет виновником разрушения территории, аналогичной Германии. Если такие события произойдут в ближайшем будущем, ученые должны за несколько часов разработать систему защиты и предотвратить столкновение.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает
В Индии 11 загадочных труб стали причиной смерти
Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»
Скарлетт Йоханссон сыграет роль женщины-сутенёра
В горах Сочи пропал 13-летний мальчик
Ольга Бузова посетила остров Капри – вторую
Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с
Жители Орла были напуганы видом трех НЛО рядом с
Зрители «Дома-2» уверены, что Ольга Васильевна
Украинская модель Снежана Онопко ругает свою
Скончался сын Тины Тёрнер
Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую
В Таиланде военные медики обследовали спасенных в
Аркадий Дворкович поблагодарил волонтеров
Сати Казанова рассказала о своих секретах
В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo
Владимир Путин подписал закон, приравнивающий
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня о новом
Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже
Путин утвердил закон про повышение госпошлин на
Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою
Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали страсть на
На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива
Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания
Робот-таракан ходит по воде и может нырять на
ИИ может уничтожить человечество быстрее
В Дании сотрудники библиотеки нашли старые
Эксперты рассказали, какие новые авто выйдут на
Медики рассказали о продуктах-партнерах,
Британскую медсестру подозревают в убийстве
Просмотреть все новости