Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже представляет опасность для Земли

Если космический странник сможет обмануть технику и обрушится на город, население может погибнуть, даже не успев эвакуироваться. Пока эксперты не могут знать о приближении небесных тел заранее, так что видят их уже на опасном расстоянии возле планеты.Специалисты отметили, что астероид 100-метрового размера станет виновником разрушения территории, аналогичной Германии. Если такие события произойдут в ближайшем будущем, ученые должны за несколько часов разработать систему защиты и предотвратить столкновение.