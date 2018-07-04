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На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива

Федерация автовладельцев России провела исследование на тридцати четырёх заправках в тринадцати городах страны, проверяя в данном случае фактический объем залитого бензина марок АИ-92, а также АИ-95. При этом 76 процентов АЗС поймали на недоливе топлива.

На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива


Как «тайный покупатель», Федерация автовладельцев проверяла российские заправки при помощи специального метода. Представителями федерации уточняется, что этот метод позволяет определить в данном случае фактический объем бензина. Во время исследования были проверены пять АЗС ВИНК, восемь частных заправок, двадцать одна заправка федеральных и региональных сетей. Недоливом считали расхождение больше чем в 1 процент. Согласно проверке, 76 процентов заправок уличили в обмане.

Между тем среди заправок ВИНК недолив составил около 1,63 процента. Его обнаружили на 20 процентах заправок. Обманом среди федеральных АЗС занимается 81 процент заправок. При этом недолив в среднем составляет 4,97 процента. Обман заметили в 19,03 процентах случаев. Абсолютно все мелкие, а также частные заправки недоливали горючее. Расхождение в среднем составило 5,66 процента.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 11:55
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