На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива

Как «тайный покупатель», Федерация автовладельцев проверяла российские заправки при помощи специального метода. Представителями федерации уточняется, что этот метод позволяет определить в данном случае фактический объем бензина. Во время исследования были проверены пять АЗС ВИНК, восемь частных заправок, двадцать одна заправка федеральных и региональных сетей. Недоливом считали расхождение больше чем в 1 процент. Согласно проверке, 76 процентов заправок уличили в обмане.Между тем среди заправок ВИНК недолив составил около 1,63 процента. Его обнаружили на 20 процентах заправок. Обманом среди федеральных АЗС занимается 81 процент заправок. При этом недолив в среднем составляет 4,97 процента. Обман заметили в 19,03 процентах случаев. Абсолютно все мелкие, а также частные заправки недоливали горючее. Расхождение в среднем составило 5,66 процента.