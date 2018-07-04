В Москве бетономешалка протаранила припаркованные автомобили
В Москве бетономешалка протаранила припаркованные транспортные средства. Происшествие произошло в районе Печатники по улице Полбина рядом с домом № 30. Данную информацию подтвердила экстренная служба.
После столкновения с бетономешалкой припаркованные автомобили перевернулись. Вследствие этого разлился горюче-смазочный материал. О погибших и пострадавших в настоящее время пока ничего не известно.
Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства и подробности данного происшествия.
После столкновения с бетономешалкой припаркованные автомобили перевернулись. Вследствие этого разлился горюче-смазочный материал. О погибших и пострадавших в настоящее время пока ничего не известно.
Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства и подробности данного происшествия.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:08