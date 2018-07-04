Эксперты рассказали, какие новые авто выйдут на рынок России в июле

На территории РФ стартуют продажи новой версии Audi A7. Базовая комплектация авто стоит 4,32 млн руб. Модель доступна с трёхлитровым мотором на 340 л.с., полным приводом, роботизированной 7-скоростной КПП. Россияне смогут купить семиместный внедорожник Chevrolet Traverse. Модель оценена в 3 млн руб. Покупатель за данную сумму получит авто с мотором на 318 л.с. BMW X4 второй генерации в продажу поступит 14 июля. BMW X4 xDrive20i с двигателем на 184 л. с., расценивается от 3,35 млн руб. Дилерами открыт приём заказов на версию Lamborghini Urus за 19 млн руб. Авто разгоняется до первой сотни за 3,6 с. максимальная скорость составляет 305 км/ч.Кабриолет Ferrari Portofino на 600 л.с. до первой сотни ускоряется за 3,5 с. Авто на рынке РФ предложат за 16 млн руб. В России в июле должны начать реализацию кроссовера Changan CS75 (1,170 млн руб.), а также спортивного седана версии Lexus IS (2,299 млн руб.).