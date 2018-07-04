Британскую медсестру подозревают в убийстве младенцев

Полиция начала расследование в этом медучреждении после высокой смертности среди новорожденных с 2015 по 2016 годы. Эксперты и врачи провели внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что младенцы на реанимационные действия никак не реагировали, а после смерти на их телах обнаружили странные пятна. Хоть следствие хранится в тайне, журналистам удалось узнать адрес, по которому проводили обыск. Владелицей дома оказалась двадцативосьмилетняя Люси Летби, работавшая медсестрой палаты новорожденных.Это уже не первый скандал вокруг британских клиник. В прошедшем месяце страну потрясли итоги расследования в госпитале графства Хэмпшир 450 смертей. Двенадцать лет доктор выписывал пациентам опасные опиоидные препараты, что не оправдано медицинскими показаниями.