АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Британскую медсестру подозревают в убийстве младенцев

В городе Честер арестована сотрудница больницы. Британскую медсестру подозревают в убийстве восьми новорожденных младенцев, а также в покушении на убийство еще шести.

Британскую медсестру подозревают в убийстве младенцев


Полиция начала расследование в этом медучреждении после высокой смертности среди новорожденных с 2015 по 2016 годы. Эксперты и врачи провели внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что младенцы на реанимационные действия никак не реагировали, а после смерти на их телах обнаружили странные пятна. Хоть следствие хранится в тайне, журналистам удалось узнать адрес, по которому проводили обыск. Владелицей дома оказалась двадцативосьмилетняя Люси Летби, работавшая медсестрой палаты новорожденных.

Это уже не первый скандал вокруг британских клиник. В прошедшем месяце страну потрясли итоги расследования в госпитале графства Хэмпшир 450 смертей. Двенадцать лет доктор выписывал пациентам опасные опиоидные препараты, что не оправдано медицинскими показаниями.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже
Путин утвердил закон про повышение госпошлин на
Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою
Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали страсть на
На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива
Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания
Робот-таракан ходит по воде и может нырять на
ИИ может уничтожить человечество быстрее
В Дании сотрудники библиотеки нашли старые
Эксперты рассказали, какие новые авто выйдут на
Медики рассказали о продуктах-партнерах,
Британскую медсестру подозревают в убийстве
Опыт участия в олимпиадах помог школьнику
Видео с призраками на футбольных матчах поразили
Екатерина Стриженова отметила три месяца со дня
Ксения Бородина похвасталась роскошным турецким
Сергей Иванов предложил воссоздать массовую сеть
Поклонники отметили, что Топалов и Лазарев совсем
В Москве бетономешалка протаранила припаркованные
Объем торгов на Московской бирже в июне
Злата Огневич продемонстрировала фигуру в бикини
В парке австралийского города Порт-Маккуори пауки
Кот стал мировой знаменитостью, попав в панораму
Викторию Романец критикуют за поддержку сборной
Пряность с ароматом вечности: Корица с древности
Антон Гусев снова хвастается содержимым кошелька
Украинцы перевели из других стран домой более
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы
Археологи предупреждают о неоюходимости принятия
Озвучены рублёвые цены на кроссовер Infiniti QX50
Просмотреть все новости