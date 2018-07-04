Видео с призраками на футбольных матчах поразили пользователей сетей

В Аргентине обнаженный фантом был зафиксирован камерой, когда проносился по боковой линии во время 66 минуты матча “Расинг” — “Ривер Плейт”. Затем он исчез в воздухе, а пораженные зрители не могли спать ночью, обсуждая такое чудо. Николас Мадуро часто говорил о духе умершего венесуэльского политика Уго Чавеса, который помогает ему решать важные вопросы, связанные с управлением страной. Тогда многие люди считали президента ненормальным человеком.Однако они изменили свое мнение после того, как призрак отразил удар колумбийского нападающего Радамеля Фалькао и не дал ему забить гол в ворота родной команды. Боливийцы тоже были напуганы видом привидения, пронесшегося по трибунам на огромной скорости, но это только малая часть заинтересованности гостей из иного мира в футболе.