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Видео с призраками на футбольных матчах поразили пользователей сетей

Свидетели паранормальных явлений решили опубликовать в сетях несколько видео, посвященных событиям на футбольных матчах. Призраки тоже приходят на стадионы, чтобы болеть за команду или вмешаться в игру, а пользователи были поражены необычным зрелищем.

Видео с призраками на футбольных матчах поразили пользователей сетей


В Аргентине обнаженный фантом был зафиксирован камерой, когда проносился по боковой линии во время 66 минуты матча “Расинг” — “Ривер Плейт”. Затем он исчез в воздухе, а пораженные зрители не могли спать ночью, обсуждая такое чудо. Николас Мадуро часто говорил о духе умершего венесуэльского политика Уго Чавеса, который помогает ему решать важные вопросы, связанные с управлением страной. Тогда многие люди считали президента ненормальным человеком.



Однако они изменили свое мнение после того, как призрак отразил удар колумбийского нападающего Радамеля Фалькао и не дал ему забить гол в ворота родной команды. Боливийцы тоже были напуганы видом привидения, пронесшегося по трибунам на огромной скорости, но это только малая часть заинтересованности гостей из иного мира в футболе.
 
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Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:49
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