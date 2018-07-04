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Ксения Бородина похвасталась роскошным турецким отелем и бунгало, где остановилась на отдых с семьей

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина отправилась отдыхать в Турцию, прихватив с собой всю семью.

Последние три года Ксения выбирает для семейного отдыха именно турецкие отели, где им с супругом обеспечен идеальный отдых с маленькими детьми.

Ксения Бородина похвасталась роскошным турецким отелем и бунгало, где остановилась на отдых с семьей

Как правило, Бородина и ее муж Курбан Омаров выбирают пятизвездочные отели сети Regnum Carya и занимает обычно бунгало с крытой террасой и большим бассейном.

Судя по «сторис» в Instagram теледивы и в этот раз семейство Бородиной остановилось в роскошном бунгало.

На морское побережье Ксения выводит детей не менее двух раз. Бородина и Омаров предпочитают «ленивый» отдых, когда родители посвящают время себе, а детьми занимаются аниматоры.

Ксения Бородина похвасталась роскошным турецким отелем и бунгало, где остановилась на отдых с семьей

Фанаты Бородиной пожелали ей и ее семье приятного отдыха и восстановления сил, для завершения ремонта, который уже около года никак не может закончиться в новом доме ведущей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:35
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