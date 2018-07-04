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Минфин предлагает ужесточить контроль над оборотом пива в РФ

Минфин предложил ужесточить контроль над оборотом сидра, пива, медовухи, разработав ряд механизмов, к примеру, создание единого реестра производителей, а также обязательная маркировка.

Минфин предлагает ужесточить контроль над оборотом пива в РФ


Этот проект реализуется вследствие многочисленных нарушений, которые обнаружили в ходе проверок. Похожее предложение поступило в июне 2017 года от вице-премьера А. Хлопонина. Однако Министерство Финансов не поддержало идею. Замглавы ведомства через 2 месяца направил Николаю Гончару - депутату Госдумы письмо, где прогнозировал удорожание продукции вследствие маркировки. Сотрудники министерства отмечают, что за прошедший год 1033 образца провели через лабораторию Росалькогольругелирования. Эксперты в 997 экземпляров выявили отклонения от существующих государственных стандартов.

С 1 января будущего года вследствие этого предлагают ввод маркировки пивной продукции. Следует также составить реестр лицензированных производителей, которые предоставляют полный пакет документов, включая также наличие складских и производственных помещений. Законопроект сейчас находится на стадии рассмотрения.
 
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Экономика / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:15
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