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В парке австралийского города Порт-Маккуори пауки создали иллюзию подводного сада с медузами

В парке города Порт-Маккуори пауки поразили австралийцев своим шедевром из паутинок на луговой траве. Они создали иллюзию подводного сада с медузами, после чего люди опубликовали фото в сетях.

Горожане сначала подумали, что это снежный покров, но потом были поражены творчеством членистоногих, сумевших придать своим материалам идеальные формы. Все особи Cyrtophora разные, а также некоторые из них могут оставить паутины ночью, не убирая их по примеру собратьев.

В парке австралийского города Порт-Маккуори пауки создали иллюзию подводного сада с медузами


Необычная картина подводного мира особенно поражает людей ранним утром, когда роса дополняет ее своими красками. Кроме того, пауки постоянно ремонтируют свои ловушки, сохраняя свой шедевр. Многие молодые особи могут не дожить до периода взросления, но ученые рады, что колония решила обосноваться на этой территории.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:43
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