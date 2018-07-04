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Искусственный интеллект опередил лучших врачей Китая в соревновании

Намного точнее и быстрее удалось искусственному интеллекту (ИИ) диагностировать проявление злокачественной опухоли в головном мозге, он сумел по скорости анализа опередить 15 квалифицированных медиков КНР. Информация из сообщений информационного агентства Синьхуа.

Разработчиками было организовано импровизированное сражение между представителями лучших врачей Китая и специально обученной нейросетью. В итоге, ИИ стал лидером в схватке с людьми специалистами. Правильно поставила диагноз нейросеть в 88% предложенных случаях, доктора справились в 66% диагнозах. Время, потраченное ИИ на выполнение задания, составило 15 минут, а медики потратили на полчаса больше. У разработчиков появился повод гордиться своими результатами, есть повод утверждать про определенное превосходство над человеком новейших технологий, уже и в медицине.
Искусственный интеллект опередил лучших врачей Китая в соревновании


Будущее ИИ позволит заменять во многих сферах деятельности людей. Сейчас компьютеры проводят некоторые расчеты намного быстрее, чем передовые умы человечества. Для ЭВМ свойственно редко ошибаться и действовать логично. В планах, применение ИИ более масштабно в направлении медицины. Его самообучение поможет спасению множества больных, так как на лечение влияет своевременное определение правильного диагноза.

В ходе эксперимента, ИИ обучили выявлять признаки наличие рака, для этого искусственный интеллект ознакомился с большим объемом информационных данных клиник по историям болезней пациентов. Причем машина восприняла и провела обработку информации с завидной точностью и скоростью.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:45
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