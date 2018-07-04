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Викторию Романец критикуют за поддержку сборной России на Чемпионате мира

Экс участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец наравне со многими российскими знаменитостями поздравила сборную России по футболу с победой на ЧМ-2018 в матче против Испании.

Однако поддержала российских спортсменов супруга Антона Гусева весьма своеобразно, за что и подверглась жесткой критике со стороны некоторых подписчиков.

Викторию Романец критикуют за поддержку сборной России на Чемпионате мира


Виктория никогда не скрывала своего украинского происхождения, но при этом при каждом удобном случае выражала свою любовь к России. Девушка всеми силами стремится остаться в России, вышла замуж и надеется вскоре получить российское гражданство.

Когда Романец начали критиковать за поддержку российских спортсменов, она очень грубо высказалась в адрес украинских футболистов.

Виктория назвала украинский футбол дном и обвинила спортсменов в алкоголизме и фривольном образе жизни.

Викторию Романец критикуют за поддержку сборной России на Чемпионате мира

В ответ пользователи назвали Викторию лицемеркой и предательницей, и это были самые мягкие эпитеты в ее адрес.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:34
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