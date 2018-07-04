Викторию Романец критикуют за поддержку сборной России на Чемпионате мира

Однако поддержала российских спортсменов супруга Антона Гусева весьма своеобразно, за что и подверглась жесткой критике со стороны некоторых подписчиков.Виктория никогда не скрывала своего украинского происхождения, но при этом при каждом удобном случае выражала свою любовь к России. Девушка всеми силами стремится остаться в России, вышла замуж и надеется вскоре получить российское гражданство.Когда Романец начали критиковать за поддержку российских спортсменов, она очень грубо высказалась в адрес украинских футболистов.Виктория назвала украинский футбол дном и обвинила спортсменов в алкоголизме и фривольном образе жизни.В ответ пользователи назвали Викторию лицемеркой и предательницей, и это были самые мягкие эпитеты в ее адрес.