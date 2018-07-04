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Унесенная волной в море полтора года назад индонезийка была найдена живой на месте исчезновения

Загадочное происшествие в городе Сукабуми заинтересовало исследователей и журналистов. Унесенная волной в море полтора года назад индонезийка была найдена живой на месте исчезновения, лежа без сознания на пляже.

Тогда женщина стала добычей разбушевавшейся стихии, а люди не могли оказать помощь пострадавшей особе. Спасатели позже нашли труп человека, но тесты ДНК опровергли версию о личности этой особы. Родственники потеряли надежду увидеть пропавшую без вести индонезийку, но потом ее пожилой дядя увидел странный сон.

Унесенная волной в море полтора года назад индонезийка была найдена живой на месте исчезновения


Жертва стихии просила его прийти на пляж, потому что она жива. Шокированный человек выполнил просьбу племянницы и действительно нашел ее в указанном месте. На теле особы нет следов насилия, а также одежда, бывшая на ней в момент происшествия, отлично сохранилась через столько времени. Пока все ждут, когда дама очнется и сможет рассказать, что с ней произошло.
 
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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