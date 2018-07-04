Унесенная волной в море полтора года назад индонезийка была найдена живой на месте исчезновения

Тогда женщина стала добычей разбушевавшейся стихии, а люди не могли оказать помощь пострадавшей особе. Спасатели позже нашли труп человека, но тесты ДНК опровергли версию о личности этой особы. Родственники потеряли надежду увидеть пропавшую без вести индонезийку, но потом ее пожилой дядя увидел странный сон.Жертва стихии просила его прийти на пляж, потому что она жива. Шокированный человек выполнил просьбу племянницы и действительно нашел ее в указанном месте. На теле особы нет следов насилия, а также одежда, бывшая на ней в момент происшествия, отлично сохранилась через столько времени. Пока все ждут, когда дама очнется и сможет рассказать, что с ней произошло.