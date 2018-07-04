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Ученые: Саморегуляция стала причиной существования и развития жизни на Земле

Британские ученые заметили, что за три миллиарда лет жизнь на Земле возросла. Они считают, что причиной ее существования стала саморегуляция, аргументируя свои выводы “Гипотезой Геи”.

Данную теорию озвучил в прошлом веке химик Лаврок, подчеркнувший, что все окружение планеты зависит от живых существ, что также относится к климату. Специалисты тоже решили рассмотреть взаимосвязь между ним и процессами эволюции, не забывая о естественном отборе. Человек может сохранить вымирающие виды животных и растений, однако он негативно влияет на природу, используя новейшие технологии.

Ученые: Саморегуляция стала причиной существования и развития жизни на Земле


Загрязнение атмосферы и воздуха уничтожит представителей фауны и флоры, но еще минусом эволюции стал ледниковый период. Цианобактерии стали виновниками таких процессов, уничтожив нашу планету в древности. Сейчас ей предстоит пережить новый отбор, где вредные организмы, негативно влияющие на экосистему, будут уничтожены, а дальше она сможет продолжить существование.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:15
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