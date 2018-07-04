Ученые: Саморегуляция стала причиной существования и развития жизни на Земле

Данную теорию озвучил в прошлом веке химик Лаврок, подчеркнувший, что все окружение планеты зависит от живых существ, что также относится к климату. Специалисты тоже решили рассмотреть взаимосвязь между ним и процессами эволюции, не забывая о естественном отборе. Человек может сохранить вымирающие виды животных и растений, однако он негативно влияет на природу, используя новейшие технологии.Загрязнение атмосферы и воздуха уничтожит представителей фауны и флоры, но еще минусом эволюции стал ледниковый период. Цианобактерии стали виновниками таких процессов, уничтожив нашу планету в древности. Сейчас ей предстоит пережить новый отбор, где вредные организмы, негативно влияющие на экосистему, будут уничтожены, а дальше она сможет продолжить существование.