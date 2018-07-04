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Велогонки помогли ученым изучить климат в Европе по видеозаписям

Проведение знаменитой спортивной велогонки Tour de Flanders послужило ученым возможностью открытия новой методики, связанной с изучение изменений климата в Европе, причем воспользовались для этого кино - и видеозаписям проведения велогонок. Данная методика является единственной и совершенно новой. Изучение старых роликов проводили мало, а при более подробном анализе можно понять изменение климата и влияние на него глобального потепления.

Специалистами изучены записи велогонок из оцифрованных киноархивов Тура Фландрии (Tour de Flanders) за период с 1913 года, далее почти за каждый год (исключая промежуток 1915 – 1918, время Первой мировой войны). Далее изучались записи 1981 - 2016 годов. В общем, учеными просмотрено 2 тыс. часов видеозаписей. Внимание было уделено обочинам и полям, а также деревьям. Проанализированы так же размеры листьев, а иногда и их полное отсутствие. Экологами подробно рассмотрены сюжеты и замечено много признаков, связанных с ранними сезонными сроками потепления.
Велогонки помогли ученым изучить климат в Европе по видеозаписям


Как отмечено, в Бельгии с каждым годом весна наступает намного раньше. Причем садоводами это было замечено первыми, только не удалось подтвердить данный факт. Далее ученым предстояло изучить массив всего архива информации. Старые кино и видеозаписи велогонок при анализе показали, что в европейской стране отмечено изменение по времени появление первой зелени.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:00
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