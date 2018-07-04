В Индии 11 загадочных труб стали причиной смерти 11 членов семьи бизнесмена

Местные жители были в ужасе, когда увидели тела пострадавших особ, вынесенных медиками из дома, который еще не был достроен. Пока нет результатов официального расследования, однако люди имеют свои версии инцидента, заметив эти средства коммуникации, торчащие в стенах под разными углами.Трубы находились в нерабочем состоянии, после чего многие горожане стали опасаться за свои жизни. Они постоянно проверяют дома, чтобы там не появились аналогичные вестники смерти, а старейшины отметили, что они появились в этом месте для быстро ухода душ умерших особ.