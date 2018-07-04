Владимир Путин подписал закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора в колонии

При отбывании наказания заключённым в исправительных колониях общего режима и в случае содержания его в воспитательной колонии один день считается за полтора дня. В случае отбывания наказания заключённым в колонии-поселении день идёт за два. Данный порядок не распространён на осужденных людей за особо тяжкие преступления либо преступления, которые связаны с террористической деятельностью. Закон не касается также осужденных, для которых в порядке помилования смертную казнь заменили лишением свободы.Повышающий коэффициент является также не применимым при нахождении осужденного в штрафном либо дисциплинарном изоляторе.