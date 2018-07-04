Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с отдыха

На новой фотографии Нюша позирует перед объективом камеры в бассейне, при этом на ней одет раздельный купальник. Данный снимок певица отредактировала, используя фотошоп, чтобы фотография выглядела более яркой. Из описания к данному посту следует, что Нюша совсем скоро возвращается из Испании домой с отличным настроением.Данную фотографию за короткий промежуток времени оценили более 10 тысяч подписчиков певицы. В комментариях поклонники Нюши обратили внимание на её увеличившийся бюст, а некоторые подписчики сравнили беременную певицу с «бегемотиком». Подписчики также отметили округлившийся живот Нюши и порадовались за певицу, узнав о пополнении в её семье. В целом снимок получился бодрым.