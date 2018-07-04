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Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с отдыха

Певица Нюша, находящаяся сейчас в положении, выложила в Instagram новую яркую фотографию, которую она сделала на отдыхе. Также певица сообщила своим подписчикам, что скоро она с мужем возвращается домой.

Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с отдыха


На новой фотографии Нюша позирует перед объективом камеры в бассейне, при этом на ней одет раздельный купальник. Данный снимок певица отредактировала, используя фотошоп, чтобы фотография выглядела более яркой. Из описания к данному посту следует, что Нюша совсем скоро возвращается из Испании домой с отличным настроением.

Данную фотографию за короткий промежуток времени оценили более 10 тысяч подписчиков певицы. В комментариях поклонники Нюши обратили внимание на её увеличившийся бюст, а некоторые подписчики сравнили беременную певицу с «бегемотиком». Подписчики также отметили округлившийся живот Нюши и порадовались за певицу, узнав о пополнении в её семье. В целом снимок получился бодрым.

Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с отдыха
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:30
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