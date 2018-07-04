АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайна княжны Таракановой: Чадо греха императрицы Елизаветы и Разумовского или великая авантюристка
EUR 73.70 USD 63.22
Курс валют на 04.07.2018

Украинская модель Снежана Онопко ругает свою страну

Снежана Онопко, являющаяся знаменитой украинской моделью, ругает свою страну, потому что соотечественники на нее не обращают внимание.

Украинская модель Снежана Онопко ругает свою страну


В качестве примера Онопко приводит РФ, которая продвигает и ценит своих моделей. Украинские журналисты и пользователи не подписываются на ее страницу в соцсетях, чем выводят известную леди из равновесия. Модель поведала, что в этом плане Россия отличается от соседнего государства, так как в РФ не оставляют без внимания звезд модельного бизнеса. Если бы девушке представилась возможность сменить гражданство, она бы сделала это без размышлений.

Украинская модель Снежана Онопко ругает свою страну


Снежана удивляется, почему игнорируют единственную украинскую представительницу, лицо которой изображено на куче обложек издания Vogue. В финале Онопко сказала, что киевская власть претендует на мировой уровень, однако, по ее мнению, ей до него «как пешком до Луны». Многие фанаты поддержали мнение модели, которая ненавидит руководство Украины.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Повышенный уровень тестостерона толкает
В Индии 11 загадочных труб стали причиной смерти
Анджелину Джоли считают «матерью-монстром»
Скарлетт Йоханссон сыграет роль женщины-сутенёра
В горах Сочи пропал 13-летний мальчик
Ольга Бузова посетила остров Капри – вторую
Беременная певица Нюша опубликовала яркое фото с
Жители Орла были напуганы видом трех НЛО рядом с
Зрители «Дома-2» уверены, что Ольга Васильевна
Украинская модель Снежана Онопко ругает свою
Скончался сын Тины Тёрнер
Ольга Бузова опять продемонстрировала «пятую
В Таиланде военные медики обследовали спасенных в
Аркадий Дворкович поблагодарил волонтеров
Сати Казанова рассказала о своих секретах
В РФ приехал улучшенный седан Ford Mondeo
Владимир Путин подписал закон, приравнивающий
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня о новом
Ученые: Атака астероидов-невидимок тоже
Путин утвердил закон про повышение госпошлин на
Никита Джигурда отнёс миллион подписей в свою
Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали страсть на
На АЗС РФ выявили массовый недолив топлива
Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания
Робот-таракан ходит по воде и может нырять на
ИИ может уничтожить человечество быстрее
В Дании сотрудники библиотеки нашли старые
Эксперты рассказали, какие новые авто выйдут на
Медики рассказали о продуктах-партнерах,
Британскую медсестру подозревают в убийстве
Просмотреть все новости