Украинская модель Снежана Онопко ругает свою страну

В качестве примера Онопко приводит РФ, которая продвигает и ценит своих моделей. Украинские журналисты и пользователи не подписываются на ее страницу в соцсетях, чем выводят известную леди из равновесия. Модель поведала, что в этом плане Россия отличается от соседнего государства, так как в РФ не оставляют без внимания звезд модельного бизнеса. Если бы девушке представилась возможность сменить гражданство, она бы сделала это без размышлений.Снежана удивляется, почему игнорируют единственную украинскую представительницу, лицо которой изображено на куче обложек издания Vogue. В финале Онопко сказала, что киевская власть претендует на мировой уровень, однако, по ее мнению, ей до него «как пешком до Луны». Многие фанаты поддержали мнение модели, которая ненавидит руководство Украины.