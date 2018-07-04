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Сати Казанова рассказала о своих секретах семейного счастья

Сати Казанова рассказала подписчикам о том, что она считает залогом своего семейного счастья. Певица считает, что для крепких семейных уз нужно оставаться личностью.

Сати Казанова рассказала о своих секретах семейного счастья


СМИ в течение нескольких лет распространяют слухи о проблемах в семье Сати Казановой. Чаще всего супругов упрекают в неверности, упоминая об отдалении друг от друга. Однако свой брак певица считает крепким и непоколебимым. В качестве доказательств она демонстрирует фотографии в социальных сетях.

На своей странице в Instagram Сати Казанова недавно опубликовала снимок с супругом, на котором супруги нежно обнимаются, проявляя высокие чувства, на фоне песчаного пляжа. Глядя на этот снимок, можно убедиться в том, что между супругами нет никаких обид и недомолвок.

Сати Казанова подтвердила свои крепкие отношения с мужем в письменном виде, давая совет, как добиться взаимопонимания в отношениях с супругом. По её словам, женщина для мужчины должна быть не просто «хорошей девочкой», а оставаться личностью. Певица считает, если этого удастся достичь, то семейные отношения станут похожими на интересную книги, которую захочется читать страницу за страницей.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:45
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