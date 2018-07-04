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Путин утвердил закон про повышение госпошлин на загранпаспорта и права

У российских граждан ровно месяц остался, чтобы по прежним расценкам оформить документы. Инициатива правительства РФ увеличит ежегодный доход непосредственно в федеральный бюджет государства до 42 300 000 рублей.

Путин утвердил закон про повышение госпошлин на загранпаспорта и права


Российский президент утвердил закон про повышение государственных госпошлин на загранпаспорта, а также водительские права нового образца. Данный законопроект одобрили в Госдуме, а также Совете Федерации в 1-ом чтении. С августа текущего года за получение чипизированного заграничного паспорта российские жители заплатят 5 000 рублей. Это на 1 500 рублей выше существующих тарифов. Для ребенка оформление выездного документа будет расцениваться в 2 500 рублей. Водительские права нового образца для российских автовладельцев обойдутся в 1 500 руб. Госпошлина сейчас составляет 800 руб.

Выдвинутая весной текущего года инициатива правительства объясняется компенсацией существующих затрат на новые документы с электронными носителями. Представители экспертной группы отмечают, что такое увеличение не будет обременять российских жителей, для которых оформление таких документов представляет собой разовую процедуру.
 
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Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:15
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