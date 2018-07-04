Путин утвердил закон про повышение госпошлин на загранпаспорта и права

Российский президент утвердил закон про повышение государственных госпошлин на загранпаспорта, а также водительские права нового образца. Данный законопроект одобрили в Госдуме, а также Совете Федерации в 1-ом чтении. С августа текущего года за получение чипизированного заграничного паспорта российские жители заплатят 5 000 рублей. Это на 1 500 рублей выше существующих тарифов. Для ребенка оформление выездного документа будет расцениваться в 2 500 рублей. Водительские права нового образца для российских автовладельцев обойдутся в 1 500 руб. Госпошлина сейчас составляет 800 руб.Выдвинутая весной текущего года инициатива правительства объясняется компенсацией существующих затрат на новые документы с электронными носителями. Представители экспертной группы отмечают, что такое увеличение не будет обременять российских жителей, для которых оформление таких документов представляет собой разовую процедуру.