Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали страсть на улицах Нью-Йорка

Дважды разведенная Клум встретила свою новую любовь. Избранником теледивы является гитарист немецкого коллектива Tokio Hotel, продюсер и мультиинструменталист Том Каулитц. Сорокачетырехлетняя модель и ее двадцативосьмилетний бойфренд Каулитц свой роман не скрывают уже давно. Впервые подозрения об их интрижке появились после мероприятия в ювелирном бутике в Голливуде, но после съемок телешоу America’s Got Talent, в котором влюбленные демонстрировали свои чувства, сомнения отпали.Недавно счастливая звездная пара была замечена в Нью-Йорке, где они, не сдержав свою страсть, целовались посреди улицы. В тот момент их сумели запечатлеть папарацци.