Хайди Клум и Том Каулитц не сдержали страсть на улицах Нью-Йорка
Модель Хайди Клум и ее юный возлюбленный Том Каулитц практически не расстаются. Пара выходит вместе в свет, при этом они выставляют свою страсть и чувства на всеобщее обсуждение и обозрение.
Дважды разведенная Клум встретила свою новую любовь. Избранником теледивы является гитарист немецкого коллектива Tokio Hotel, продюсер и мультиинструменталист Том Каулитц. Сорокачетырехлетняя модель и ее двадцативосьмилетний бойфренд Каулитц свой роман не скрывают уже давно. Впервые подозрения об их интрижке появились после мероприятия в ювелирном бутике в Голливуде, но после съемок телешоу America’s Got Talent, в котором влюбленные демонстрировали свои чувства, сомнения отпали.
Недавно счастливая звездная пара была замечена в Нью-Йорке, где они, не сдержав свою страсть, целовались посреди улицы. В тот момент их сумели запечатлеть папарацци.