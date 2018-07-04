Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания об однополых браках
На Жан-Клода Ван Дамма обрушились обвинения в гомофобии, после того как актёр высказался на телевидении об однополых браках. Пользователи сети и телезрители раскритиковали актёра за то, что он в эфире передачи On n'est pas couch? сравнил гомосексуалистов с собаками.
Жан-Клод Ван Дамм стал гостем очередного выпуска программы On n'est pas couch? Также в телепередаче принимала участие Марлен Шьяппа – министр Франции и гассекретарь по вопросам гендерного равенства. В эфире передачи Марлен Шьяппа спросила у актёра о том, как он относится к однополым бракам, на провокационный вопрос Жан-Клод Ван Дамм ответил шуткой: ««мужчины женятся, женщины женятся и собаки женятся».
В то время как аудитория разразилась смехом, политик посчитала неуместным высказывание актёра, отметив, что гомосексуалисты нуждаются в поддержке, а не в том, чтобы их дразнили, как собак. После этого Жан-Клод Ван Дамм решил оправдаться, что он общается с геями, но при этом он выступает за продолжение человеческого рода.
После эфира ток-шоу с актёром, французский Высший совет по аудиовизуальной продукции сообщил, что от телезрителей поступило более 20 жалоб. В свою очередь пользователи сети раскритиковали Жан-Клода Ван Дамма, выдвинув ему обвинения в гомофобии.
Жан-Клод Ван Дамм стал гостем очередного выпуска программы On n'est pas couch? Также в телепередаче принимала участие Марлен Шьяппа – министр Франции и гассекретарь по вопросам гендерного равенства. В эфире передачи Марлен Шьяппа спросила у актёра о том, как он относится к однополым бракам, на провокационный вопрос Жан-Клод Ван Дамм ответил шуткой: ««мужчины женятся, женщины женятся и собаки женятся».
В то время как аудитория разразилась смехом, политик посчитала неуместным высказывание актёра, отметив, что гомосексуалисты нуждаются в поддержке, а не в том, чтобы их дразнили, как собак. После этого Жан-Клод Ван Дамм решил оправдаться, что он общается с геями, но при этом он выступает за продолжение человеческого рода.
После эфира ток-шоу с актёром, французский Высший совет по аудиовизуальной продукции сообщил, что от телезрителей поступило более 20 жалоб. В свою очередь пользователи сети раскритиковали Жан-Клода Ван Дамма, выдвинув ему обвинения в гомофобии.