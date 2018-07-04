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Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания об однополых браках

На Жан-Клода Ван Дамма обрушились обвинения в гомофобии, после того как актёр высказался на телевидении об однополых браках. Пользователи сети и телезрители раскритиковали актёра за то, что он в эфире передачи On n'est pas couch? сравнил гомосексуалистов с собаками.

Ван Дамма обвинили в гомофобии после высказывания об однополых браках


Жан-Клод Ван Дамм стал гостем очередного выпуска программы On n'est pas couch? Также в телепередаче принимала участие Марлен Шьяппа – министр Франции и гассекретарь по вопросам гендерного равенства. В эфире передачи Марлен Шьяппа спросила у актёра о том, как он относится к однополым бракам, на провокационный вопрос Жан-Клод Ван Дамм ответил шуткой: ««мужчины женятся, женщины женятся и собаки женятся».

В то время как аудитория разразилась смехом, политик посчитала неуместным высказывание актёра, отметив, что гомосексуалисты нуждаются в поддержке, а не в том, чтобы их дразнили, как собак. После этого Жан-Клод Ван Дамм решил оправдаться, что он общается с геями, но при этом он выступает за продолжение человеческого рода.

После эфира ток-шоу с актёром, французский Высший совет по аудиовизуальной продукции сообщил, что от телезрителей поступило более 20 жалоб. В свою очередь пользователи сети раскритиковали Жан-Клода Ван Дамма, выдвинув ему обвинения в гомофобии.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:45
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