ИИ может уничтожить человечество быстрее пришельцев – Исследователи

Многие эксперты назвали события началом конца света, наблюдая за развитием генной инженерии и опытами, когда людям вживляются чипы, способные отследить состояние и эмоции. В ближайшем будущем роботы смогут управлять сознанием человека и развиваться самостоятельно, после чего ученые не смогут справиться с негативными последствиями решений умных машин.Потому технологии представляют реальную угрозу, но нельзя игнорировать вторжения пришельцев, тоже желающих познакомиться с землянами. Сейчас возросла активность НЛО и есть множество документов, описывающих контакты свидетелей событий с гуманоидами. Пока никто не знает, как пройдет встреча с высокоразвитыми существами, но Земля подвергается внешней и внутренней опасности.