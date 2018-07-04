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ИИ может уничтожить человечество быстрее пришельцев – Исследователи

Сейчас современные технологии стали завоевывать планету, но многие исследователи негативно относятся к чрезмерному прогрессу. Они считают, что ИИ может уничтожить человечество быстрее пришельцев.

Многие эксперты назвали события началом конца света, наблюдая за развитием генной инженерии и опытами, когда людям вживляются чипы, способные отследить состояние и эмоции. В ближайшем будущем роботы смогут управлять сознанием человека и развиваться самостоятельно, после чего ученые не смогут справиться с негативными последствиями решений умных машин.

ИИ может уничтожить человечество быстрее пришельцев – Исследователи


Потому технологии представляют реальную угрозу, но нельзя игнорировать вторжения пришельцев, тоже желающих познакомиться с землянами. Сейчас возросла активность НЛО и есть множество документов, описывающих контакты свидетелей событий с гуманоидами. Пока никто не знает, как пройдет встреча с высокоразвитыми существами, но Земля подвергается внешней и внутренней опасности.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30
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