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Поклонники Дарьи Пынзарь переживают, что экс-участница «Дом-2» может остаться без мужа

Подписчики бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь не на шутку обеспокоились, когда она написала, что намерена остаться в Турции надолго.

Как известно, уже более полугода супруги Пынзарь живут на две страны – в России и Турции.

Поклонники Дарьи Пынзарь переживают, что экс-участница «Дом-2» может остаться без мужа

И если Сергей больше времени проводит на родине. Занимаясь строительством частных коттеджей, то Дарья с детьми обосновалась в Алании и в Москву выбирается лишь на несколько дней, чтобы встретиться с подругами и посетить салоны красоты.

В итоге муж и жена встречаются несколько раз на месяц, что фанаты этой семейной пары считают не самым лучшим для отношений.

Поклонники Дарьи Пынзарь переживают, что экс-участница «Дом-2» может остаться без мужа


Но еще больше они обеспокоились после заявления Дарьи в соцсетях.

«Прилетела. Погода - жаришка, но в последнее время тяжело переношу полеты. Теперь надолго тут», - написала теледива в своем микроблоге.

Поклонники Дарьи Пынзарь переживают, что экс-участница «Дом-2» может остаться без мужа


Фолловеры в комментариях указали Пынзарь, что так далеко и долго от мужа жить нельзя.

«Даша, опомнись! Не будь дурой, живите вместе, что вы придумали разъехаться, возвращайся и живите вместе!!!», - взывают к благоразумию Пынзарь поклонники.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:12
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