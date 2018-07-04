Поклонники Дарьи Пынзарь переживают, что экс-участница «Дом-2» может остаться без мужа
Подписчики бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь не на шутку обеспокоились, когда она написала, что намерена остаться в Турции надолго.
Как известно, уже более полугода супруги Пынзарь живут на две страны – в России и Турции.
И если Сергей больше времени проводит на родине. Занимаясь строительством частных коттеджей, то Дарья с детьми обосновалась в Алании и в Москву выбирается лишь на несколько дней, чтобы встретиться с подругами и посетить салоны красоты.
В итоге муж и жена встречаются несколько раз на месяц, что фанаты этой семейной пары считают не самым лучшим для отношений.
Но еще больше они обеспокоились после заявления Дарьи в соцсетях.
«Прилетела. Погода - жаришка, но в последнее время тяжело переношу полеты. Теперь надолго тут», - написала теледива в своем микроблоге.
Фолловеры в комментариях указали Пынзарь, что так далеко и долго от мужа жить нельзя.
«Даша, опомнись! Не будь дурой, живите вместе, что вы придумали разъехаться, возвращайся и живите вместе!!!», - взывают к благоразумию Пынзарь поклонники.
Как известно, уже более полугода супруги Пынзарь живут на две страны – в России и Турции.
И если Сергей больше времени проводит на родине. Занимаясь строительством частных коттеджей, то Дарья с детьми обосновалась в Алании и в Москву выбирается лишь на несколько дней, чтобы встретиться с подругами и посетить салоны красоты.
В итоге муж и жена встречаются несколько раз на месяц, что фанаты этой семейной пары считают не самым лучшим для отношений.
Но еще больше они обеспокоились после заявления Дарьи в соцсетях.
«Прилетела. Погода - жаришка, но в последнее время тяжело переношу полеты. Теперь надолго тут», - написала теледива в своем микроблоге.
Фолловеры в комментариях указали Пынзарь, что так далеко и долго от мужа жить нельзя.
«Даша, опомнись! Не будь дурой, живите вместе, что вы придумали разъехаться, возвращайся и живите вместе!!!», - взывают к благоразумию Пынзарь поклонники.