Поклонники Дарьи Пынзарь переживают, что экс-участница «Дом-2» может остаться без мужа

Как известно, уже более полугода супруги Пынзарь живут на две страны – в России и Турции.И если Сергей больше времени проводит на родине. Занимаясь строительством частных коттеджей, то Дарья с детьми обосновалась в Алании и в Москву выбирается лишь на несколько дней, чтобы встретиться с подругами и посетить салоны красоты.В итоге муж и жена встречаются несколько раз на месяц, что фанаты этой семейной пары считают не самым лучшим для отношений.Но еще больше они обеспокоились после заявления Дарьи в соцсетях., - написала теледива в своем микроблоге.Фолловеры в комментариях указали Пынзарь, что так далеко и долго от мужа жить нельзя., - взывают к благоразумию Пынзарь поклонники.