Медики рассказали о продуктах-партнерах, употребление которых полезно для похудения

В помощь худеющим диетологи подобрали продукты, которые в паре скажутся на излишнем весе гораздо эффективнее.Научные работы доказали, что важным виновником висцерального ожирения является высокий уровень гормона стресса – кортизола. Из-за него метаболизм понижается и от этого начинает откладываться опасный висцеральный жир. В паре авокадо и апельсин, богатой Омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами и витамином С, есть все для уменьшения количества этого гормона в организме. Этим пара продуктов мешает висцеральному жиру откладываться внутри. Диетологи рекомендуют съедать по 1 авокадо и 3 апельсинки в день.Аналогичным образом ведет себя пара тунец-черный перец. В этой рыбе много аргинина – аминокислоты, участвующей в выработке гормона роста, а в перце - пиперина. Если в организме недостаточное количество аргинина и пиперина, - метаболизм происходит медленно и жир «оседает» внутри.По словам врачей, полезно съедать 100 г тунца и 1 г черного перца в день.Зелень и нежирный творог в паре уменьшают чувство голода. В твороге много белка, на его переваривание организм потратит хороший запас энергии. Зелень содержит грубые волокна, не всасывающиеся организмом. Они разбухают и «уводят» за собой примерно 10-15% жира. Помимо этого, волокна, содержащиеся в зелени, понижают гликемический индекс других продуктов и дают долговременное ощущение сытости.По рекомендации медиков, стоит съедать по 350 г такого творога и 100 г зелени в день.