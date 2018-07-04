Жители Алма-Аты были шокированы видом множества НЛО в небе

Объекты появились во время грозы, после чего стали носиться на большой скорости над городом, пытаясь рассмотреть территорию. Женщина, запечатлевшая их на камеру, отметила, что хотела сделать снимок молнии, но в кадре оказались внеземные гости.Пока горожане заметили 6 летающих тарелок, имевших внушительные размеры. Они четко видны в сюжетах, но никто не знает, зачем гуманоиды решили посетить эту страну.