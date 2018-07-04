Опыт участия в олимпиадах помог школьнику получить 400 баллов по ЕГЭ
Журналисты во время разговора с московским школьником, получившим 400 баллов по ЕГЭ, узнали секрет его успеха. Оказалось, что опыт участия в олимпиадах помог выпускнику добиться таких результатов.
Он хочет стать студентом ФББ МГУ, где нужно сдавать экзамены по таким предметам, а также немного нервничал, когда писал тесты по биологии. Однако школьнику удалось сосредоточиться и изменить ситуацию в лучшую сторону.
По словам директора Павла Якушкина, школа имеет математический уклон. Выпускник кроме аттестата с отличием имеет дипломы призера на 10 олимпиадах по разным предметам, а также обладает глубокими знаниями по астрономии.