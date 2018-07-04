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Екатерина Стриженова отметила три месяца со дня рождения внука

Екатерина Стриженова опубликовала редкую фотографию с внуком. Новорожденному внуку телеведущей исполнилось ровно три месяца, об этом она сообщила своим подписчикам.

Екатерина Стриженова отметила три месяца со дня рождения внука


Телеведущая Екатерина Стриженова три месяца назад стала счастливой бабушкой, у неё родился первый внук – Пётр. По словам Екатерины, после рождения малыша она пребывала в эйфории, в свои 50 лет телеведущая смогла почувствовать себя на 20 лет моложе.

Накануне в социальной сети Стриженовой появилась фотография Екатерины со старшей дочерью и внуком. В комментариях под снимком телеведущая отметила, что со дня рождения внука исполнилось три месяца.

Под фотографией поклонники Екатерины Стриженовой оставили восторженных комплиментов, в которых они желали здоровья малышу и всей семье Стриженовых. Также внимательные подписчики отметили, что малыш рыжеволосый, как его мама и бабушка.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:45
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