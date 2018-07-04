Екатерина Стриженова отметила три месяца со дня рождения внука

Телеведущая Екатерина Стриженова три месяца назад стала счастливой бабушкой, у неё родился первый внук – Пётр. По словам Екатерины, после рождения малыша она пребывала в эйфории, в свои 50 лет телеведущая смогла почувствовать себя на 20 лет моложе.Накануне в социальной сети Стриженовой появилась фотография Екатерины со старшей дочерью и внуком. В комментариях под снимком телеведущая отметила, что со дня рождения внука исполнилось три месяца.Под фотографией поклонники Екатерины Стриженовой оставили восторженных комплиментов, в которых они желали здоровья малышу и всей семье Стриженовых. Также внимательные подписчики отметили, что малыш рыжеволосый, как его мама и бабушка.