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В Солсбери два человека были госпитализированы после отравления неизвестным веществом

В Солсбери два человека были госпитализированы после отравления неизвестным веществом. Сейчас состояние пострадавших особ критическое, а сотрудники полиции расследуют данный инцидент.

Сначала была выдвинута версия, что 40-летние мужчина и женщина отравились наркотическими веществами, но она не подтвердилась. Полицейские ждут результаты экспертизы, а также оцепили места в городе и Эймсбери, посещавшиеся этими людьми.

В Солсбери два человека были госпитализированы после отравления неизвестным веществом


Местное население предупреждено о таких действиях со стороны сотрудников органов, а раньше СМИ сообщали об аналогичных событиях, связанных с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его наследницей Юлией.
 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:35
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