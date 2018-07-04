В Солсбери два человека были госпитализированы после отравления неизвестным веществом

Сначала была выдвинута версия, что 40-летние мужчина и женщина отравились наркотическими веществами, но она не подтвердилась. Полицейские ждут результаты экспертизы, а также оцепили места в городе и Эймсбери, посещавшиеся этими людьми.Местное население предупреждено о таких действиях со стороны сотрудников органов, а раньше СМИ сообщали об аналогичных событиях, связанных с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его наследницей Юлией.