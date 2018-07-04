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Сергей Иванов предложил воссоздать массовую сеть приема макулатуры

В ближайшее время, считают эксперты, в стране будет создана сеть приемных пунктов для сбора макулатуры, потому что ежегодно на свалках гниет 5 млн тонн бумажных отходов. С этой инициативой выступил Сергей Иванов, спецпредставитель президента Владимира Путина в Госдуме.

Сергей Иванов, спецпредставитель президента Владимира Путина в Госдуме заявил, что существует проблема недогруженности заводов по переработки макулатуры. В результате, на свалках страны сгнивает почти 5 млн тонн бумажных отходов, а общая сумма потерь составила 61 млрд рублей, считает чиновник высшего ранга. Для того, чтобы исправить ситуацию, он предлагает по примеру СССР создать систему сбора макулатуры, когда в каждом городе и поселке будет открыты приемные центры, которые смогут принимать использованную бумажную продукцию, выплачивая за это населению деньги - этому послужит и отмена налога при ее сдаче.

Сергей Иванов предложил воссоздать массовую сеть приема макулатуры


Однако Андрея Макарова, главу бюджетного комитета из Госдумы раскритиковали за коррупционный законопроект, который лишь нанесет вред экономической составляющей нового проекта закона, который подали на рассмотрение 2 года назад. В Советском Союзе подобная система существовала многие годы и позволяла экономить миллионы рублей для бюджета страны, однако тогда сбор макулатуры граждане осуществляли бесплатно.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:30
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