Сергей Иванов предложил воссоздать массовую сеть приема макулатуры

Сергей Иванов, спецпредставитель президента Владимира Путина в Госдуме заявил, что существует проблема недогруженности заводов по переработки макулатуры. В результате, на свалках страны сгнивает почти 5 млн тонн бумажных отходов, а общая сумма потерь составила 61 млрд рублей, считает чиновник высшего ранга. Для того, чтобы исправить ситуацию, он предлагает по примеру СССР создать систему сбора макулатуры, когда в каждом городе и поселке будет открыты приемные центры, которые смогут принимать использованную бумажную продукцию, выплачивая за это населению деньги - этому послужит и отмена налога при ее сдаче.Однако Андрея Макарова, главу бюджетного комитета из Госдумы раскритиковали за коррупционный законопроект, который лишь нанесет вред экономической составляющей нового проекта закона, который подали на рассмотрение 2 года назад. В Советском Союзе подобная система существовала многие годы и позволяла экономить миллионы рублей для бюджета страны, однако тогда сбор макулатуры граждане осуществляли бесплатно.