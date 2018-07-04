Объем торгов на Московской бирже в июне сократился на 10,3% из-за кризиса экономики

Торги на Московской бирже за первый месяц лета снизились на 10,5%. Теперь они не превышают 70,8 трлн рублей. Только рынок гособлигаций показывает большой рост, почти на 16,8%, что свидетельствует о попытках Центробанка спасти финансовую ситуацию в условиях санкционного давления - считают экономисты.Аукционы по продаже акциями, депозитарными расписками и паями обрушились более чем на 12% и составив почти 770 млрд рублей. Одновременно среднедневной объем торгов упал на 12,39% (до 37 млрд рублей). Только в июне на Мосбирже началось размещение полусотни облигационных займов (на 1,5 трлн рублей), чтобы привлечь финансы населения.