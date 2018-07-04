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Курс валют на 04.07.2018

Объем торгов на Московской бирже в июне сократился на 10,3% из-за кризиса экономики

В результате мониторинга работы Мосбиржи было выявлено существенное падение объема продаж - почти на 10,5%. Экономисты считают, что такая тенденция сохранится и в будущем, считая это результатом санкционного давления и стагнации экономики.

Торги на Московской бирже за первый месяц лета снизились на 10,5%. Теперь они не превышают 70,8 трлн рублей. Только рынок гособлигаций показывает большой рост, почти на 16,8%, что свидетельствует о попытках Центробанка спасти финансовую ситуацию в условиях санкционного давления - считают экономисты.

Объем торгов на Московской бирже в июне сократился на 10,3% из-за кризиса экономики


Аукционы по продаже акциями, депозитарными расписками и паями обрушились более чем на 12% и составив почти 770 млрд рублей. Одновременно среднедневной объем торгов упал на 12,39% (до 37 млрд рублей). Только в июне на Мосбирже началось размещение полусотни облигационных займов (на 1,5 трлн рублей), чтобы привлечь финансы населения.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:00
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