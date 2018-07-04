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Поклонники отметили, что Топалов и Лазарев совсем не изменились

Поклонники Влада Топалова и Сергея Лазарева отмечают, что певцы совсем не изменились. Дуэт Топалова и Лазарева под названием «SMASH» в «нулевых» годах покорял сердца многих девушек, однако в 2004 он распался, породив множество слухов.

Поклонники отметили, что Топалов и Лазарев совсем не изменились


Группа «SMASH» существовала в период с 2000 по 2004 годы. После распада никто из них не объявил об официальной причине, Топалов и Лазарев в течение нескольких лет даже не поддерживали связь. Ходили слухи о разном, однако в 2011 году на одном из светских мероприятий исполнители помирились и с тех пор они поддерживают общение.

Недавно Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети опубликовал коллаж из двух кадров, между которыми разница в двадцать лет. На снимках запечатлены Сергей и Влад, которые были друзьями с детства. В комментариях к публикации поклонники отметили, что парни практически не изменились с момента своего триумфа, которой произошёл 18 лет тому назад.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:15
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