Бывший парень победительницы «Холостяка» ушел к Ольге Бузовой

Напомним, что незадолго до «Холостяка» Дарья Клюкина имела романтические отношения с Наумовым, однако Сергей больше времени проводил со своим братом-близнецом Андреем, чем со своей возлюбленной и модель ушла строить отношения с Ильей Глинниковым.Но и с актером у Дарьи «не срослось» и тогда Клюкина вернулась к ди-джею. При этом знакомые Наумова отмечали, что как только девушку позвали обратно в шоу, она тут же забыла о своем бой-френде.Несмотря на то, что Дарья Клюкина стала победительницей, зрители считают, что после «Холостяка» девушка рассталась с Егором Кридом.Помимо Сергея Наумова в шоу «Замуж за Бузову» примут участие миллионер Евгений Назаров и предприниматель Денис Лебедев.Однако по заявлению самой ведущей «Дом-2» ей важны не материальные блага, а чувство защищенности рядом с мужчиной и потому все претенденты на ее сердце будут проходить жесткий отбор.