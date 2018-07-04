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Бывший парень победительницы «Холостяка» ушел к Ольге Бузовой

После расставания с победительницей шестого сезона шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной ди-джей Сергей Наумов решил попытать счастья в новом проекте «Замуж за Бузову».

Напомним, что незадолго до «Холостяка» Дарья Клюкина имела романтические отношения с Наумовым, однако Сергей больше времени проводил со своим братом-близнецом Андреем, чем со своей возлюбленной и модель ушла строить отношения с Ильей Глинниковым.

Бывший парень победительницы «Холостяка» ушел к Ольге Бузовой

Но и с актером у Дарьи «не срослось» и тогда Клюкина вернулась к ди-джею. При этом знакомые Наумова отмечали, что как только девушку позвали обратно в шоу, она тут же забыла о своем бой-френде.

Несмотря на то, что Дарья Клюкина стала победительницей, зрители считают, что после «Холостяка» девушка рассталась с Егором Кридом.

Бывший парень победительницы «Холостяка» ушел к Ольге Бузовой

Помимо Сергея Наумова в шоу «Замуж за Бузову» примут участие миллионер Евгений Назаров и предприниматель Денис Лебедев.

Бывший парень победительницы «Холостяка» ушел к Ольге Бузовой

Однако по заявлению самой ведущей «Дом-2» ей важны не материальные блага, а чувство защищенности рядом с мужчиной и потому все претенденты на ее сердце будут проходить жесткий отбор.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:49
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