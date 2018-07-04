Украинцы перевели из других стран домой более $9,3 млрд за год за счет свободы передвижения в ЕС

После открытия границ Европейского Союза для украинских граждан, из этих стран они перевели на Родину более $9,34 млрд. По сведениям Нацбанка этой Восточно-Европейской страны, большая средств (31%) поступила из Польской Республики; и только за первый квартал 2018 года - на счета украинских банков поступило почти $1 млрд. Всего за последние годы в страну переведено частными лицами более $19 млрд.Вчера Андрей Рева, министр социальной политики Украины во время своего выступления на Международной конференции по вопросам организации труда сказал, что каждый год почти 10 млн украинцев работают за границей, пополняя экономику страны. По словам экономистов, благодаря этому, проводимым экономическим реформам и помощи Запада - украинская экономика растет каждый год на 2,6-3,2% (данные за 2014-2017 годы), что соответствует среднегодовому приросту мировой экономики.