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Злата Огневич продемонстрировала фигуру в бикини

Злата Огневич выложила в сеть фотографию, на которой она позирует на доске для сёрфинга. Певица проводит свой отпуск в Херсонской области на острове Джарылгач.

Злата Огневич продемонстрировала фигуру в бикини


На опубликованной в Instagram фотографии певица демонстрирует свою фигуру в бикини, при этом отчётливо видно на снимке накачанные ягодицы Златы Огневич. На этом кадре сексуальность звезды просто зашкаливает, фотография стремительно набирает тысячи просмотров.

На снимке, где певица оседлала доску для сёрфинга, помимо накачанной попы Златы, завораживает бескрайний морской пейзаж. В целом снимок можно назвать экспрессивным.

В ленте Златы Огневич имеются и другие более скромные фотографии с отдыха. На одном из снимков певица стоит в бикини, прикрываясь той же доской для сёрфинга. Подписчики Златы таким фото отчётом остались довольны, они просят певицу не прерываться и публиковать новые снимки с откровенными кадрами.

Злата Огневич продемонстрировала фигуру в бикини
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:45
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