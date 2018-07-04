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Археологи предупреждают о неоюходимости принятия меры по спасению памятников Арктики

Зарубежными и российскими археологами предложено принять ряд серьезных мер, направленных на защиту от разрушения, в результате действия глобального потепления, редких археологических памятников Арктики. Сообщения от пресс-службы Российского научного фонда.

Как рассказал Владимир Питулько, представитель Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге, у человека нет возможности противостоять всем природным процессам, только и равнодушно наблюдать за уничтожением ценнейшей информации тоже нельзя. Ситуация по состоянию Арктики в настоящее время показывает, что ученый мир оказался плохо подготовлен к тому, что природой может одномоментно по всему миру оказываться влияние на многие тысячи ценных археологических памятников.
Археологи предупреждают о неоюходимости принятия меры по спасению памятников Арктики


Для многих памятников культуры и интересных природных объектов существует угроза полного исчезновения, по причине увеличения населения на планете, а так же глобального потепления и целого ряда других негативных факторов, вызванных деятельностью человека.

Питулько объяснил, что возможно спасти памятники культуры только в том случае, когда всеми арктическими державами будет создан штаб по глобальному мониторингу за состоянием природных ценностей, с подключением за наблюдениями местных жителей.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
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