Археологи предупреждают о неоюходимости принятия меры по спасению памятников Арктики

Как рассказал Владимир Питулько, представитель Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге, у человека нет возможности противостоять всем природным процессам, только и равнодушно наблюдать за уничтожением ценнейшей информации тоже нельзя. Ситуация по состоянию Арктики в настоящее время показывает, что ученый мир оказался плохо подготовлен к тому, что природой может одномоментно по всему миру оказываться влияние на многие тысячи ценных археологических памятников.Для многих памятников культуры и интересных природных объектов существует угроза полного исчезновения, по причине увеличения населения на планете, а так же глобального потепления и целого ряда других негативных факторов, вызванных деятельностью человека.Питулько объяснил, что возможно спасти памятники культуры только в том случае, когда всеми арктическими державами будет создан штаб по глобальному мониторингу за состоянием природных ценностей, с подключением за наблюдениями местных жителей.