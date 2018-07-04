ЧМ-2018: Сборная Англии снимает проклятье и по пенальти побеждает колумбийцев

Встреча двух команд, проповедующих абсолютно разные стили, завершала программу стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2018. Весь матч можно условно разделить на два «отрезка» - до 90+3 минута и после. Девяносто две минуты на поле столичного стадиона «Открытие Арена» полноправными хозяевами чувствовали себя англичане. Команда Кейна с соотечественниками была собраннее, организованнее, быстрее и нацеленнее на ворота соперников. Перевес европейцев воплотился в гол на 54-й минуте игры. Суперневезучий бек южноамериканцев Санчес (уже заработавший 11-метровый в матче с Японией) начал валить, а затем ещё и… оседлал капитана бриттов. Всё это безобразие происходило прямо перед американским рефери, который немедленно указал на «точку». Колумбийцы спорили, просили, угрожали арбитру целых три минуты, пока Кейну всё таки позволили произвести удар и пробить Оспину. На 57-й минуте сборная Англии вышла вперёд, а Гарри Эдвард Кейн закрепился в звании лучшего бомбардира ЧМ-2018.Атакующие потуги латиноамериканцев в основное время успешно «гасились» обороной англичан, хотя противоборство часто выливалось в стычки и даже столкновения, судья размахивал «горчичниками» направо и налево. Вот встреча подошла к завершению. Отсчитывались последние секунды матча, когда Урибе издали нанёс удар отчаяния – Пикфорд не зевнул и перевёл круглого на угловой. Колумбийцы получили право на первый корнер в отчётном матче! И с этой подачи «палочка-выручалочка» южноамериканцев – высоченный защитник Мина головой наносит такой точный и такой нужный удар. 1:1 – и встреча продолжается.В дополнительное время воспрянувшие духом колумбийцы забирают инициативу «в свои ноги» и пытаются реализовать явный перевес. Англичане приходят в себя лишь под занавес овертайма. Заметно, что британцы не хотели бы испытывать судьбу в серии пенальти, где представителям Туманного Альбиона традиционно не везёт. Но бить 11-метровые всё же пришлось. И что же проклятье? Англичане его сняли!В серии послематчевых пенальти только удар Хендерсона смог отбить Оспина, тогда как Пикфорд парировал «выстрел» Бакки, а Урибе послал круглого в крестовину! Теперь симпатичная сборная Колумбии пакует чемоданы, а национальная команда Англии начнёт подготовку к матчу со шведами на стадии ¼ финала такого удивительного и драматичного чемпионата мира - 2018.