Ученые разобрались в способностях стрекоз летать задом наперед

Исключительные способности стрекоз к полету, позволяют им занимать определенную нишу среди воздушных беспозвоночных хищников. Достаточно указать на то, что они совершают маневры зависанием на одном месте, летают вверх ногами, и могут мгновенно развернуться на 360 градусов. Стремительность некоторых особей достигает резкого ускорения до скорости, превышающей 55 километров в час.Ученым недавно удалось выяснить, как стрекозами выполняются полеты задом наперед. С этой целью на крылья им нанесли специальные метки, которые позволяли наблюдать и определить, что при движении назад, стрекозой сильнее разворачиваются крылья, когда совершается взмах вверх.Еще одно преимущество от возможности расположить тело вертикально, это набор стремительной скорости и развитие мощной аэродинамической силы, при этом достигая показателя, в два-три раза больше, чем вес самого насекомого.