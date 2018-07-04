Ученые разобрались в способностях стрекоз летать задом наперед
Эта загадка долгое время не могла быть решена специалистами всего мира. На самом деле оказалось, что для подобного движения, выраженного перемещением вперед спиной, насекомое наклоняется, при этом принимая почти идеальное вертикальное положение. Данный способ позволяет двигаться в выбранном направлении, причем на скорости и эффективности, что и при естественном положении, то есть вперед головой. Подробные результаты исследований можно найти в Royal Society Interface.
Исключительные способности стрекоз к полету, позволяют им занимать определенную нишу среди воздушных беспозвоночных хищников. Достаточно указать на то, что они совершают маневры зависанием на одном месте, летают вверх ногами, и могут мгновенно развернуться на 360 градусов. Стремительность некоторых особей достигает резкого ускорения до скорости, превышающей 55 километров в час.
Ученым недавно удалось выяснить, как стрекозами выполняются полеты задом наперед. С этой целью на крылья им нанесли специальные метки, которые позволяли наблюдать и определить, что при движении назад, стрекозой сильнее разворачиваются крылья, когда совершается взмах вверх.
Еще одно преимущество от возможности расположить тело вертикально, это набор стремительной скорости и развитие мощной аэродинамической силы, при этом достигая показателя, в два-три раза больше, чем вес самого насекомого.
Исключительные способности стрекоз к полету, позволяют им занимать определенную нишу среди воздушных беспозвоночных хищников. Достаточно указать на то, что они совершают маневры зависанием на одном месте, летают вверх ногами, и могут мгновенно развернуться на 360 градусов. Стремительность некоторых особей достигает резкого ускорения до скорости, превышающей 55 километров в час.
Ученым недавно удалось выяснить, как стрекозами выполняются полеты задом наперед. С этой целью на крылья им нанесли специальные метки, которые позволяли наблюдать и определить, что при движении назад, стрекозой сильнее разворачиваются крылья, когда совершается взмах вверх.
Еще одно преимущество от возможности расположить тело вертикально, это набор стремительной скорости и развитие мощной аэродинамической силы, при этом достигая показателя, в два-три раза больше, чем вес самого насекомого.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45