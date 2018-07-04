Бывшая участница «Дома-2» рассказала, что оказывала интимные услуги Михаилу Галустяну

Накануне Юля дала интервью, где рассказала, с кем из звезд российского шоу-бизнеса ей приходилось "иметь дело".В интернете сейчас гуляет переписка-интервью Исаевой с администратором одного из сообществ, где рассказывается про девушек с "пониженной социальной ответственностью" и даются контакты на них.Исаева рассказала, что "за деньги у них можно все", а также рассказала, что оказывала интимные услуги популярному КВН-щику Михаилу Галустяну, хоккеисту Павлу Буре и реперу T-Killah.Напомним, что Михаил Галустян уже более 10 лет женат на Виктории Штефанец и воспитывает с ней двух дочерей. Он пока никак не прокомментировал признания Исаевой, и не выступил с опровержениями.Неизвестно, говорит ли бывшая звезда «Дом-2» правду или просто хочет "набить себе цену". В любом случае, черный пиар сделал своё дело и внимание к ней уже приковано.Надо сказать, что Галустян редко молчит на упоминания его имени в оскорбительном контексте. Когда-то уже гремела история, когда Михаил через суд добился, чтобы его лицо не показывали в унизительных обзорах кинокритика BadComedian, где его постоянно высмеивали.Кстати большинство россиян считают, что это простой дешёвый пиар для девушки.