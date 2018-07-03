Рыбаки России обратились к президенту с просьбой сохранить принцип распределения квот на вылов краба
Портал ВАРПЭ - Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров опубликовал открытое письмо президенту Владимиру Путину, под которым стоят подписи руководители рыбацких ассоциаций всех областей Российской Федерации
Открытое письмо появилось на сайте ВАРПЭ 3 июля. Там представители рыбацких ассоциаций регионов РФ выступили против внесения изменений в базовые принципы отраслевого закона, пишет kp.ru
Рыбная отрасль выступила за сохранение так называемого «исторического принципа» распределения квот на вылов краба. В то время как в российском правительстве обсуждают варианты распределения части квот на аукционах и передачу 1/5 квот на инвестиционные цели.
Глава ассоциации Герман Зверев рассказал, что отрасль обязательно выступит за сохранение единого подхода к распределению биологических ресурсов.
«Рыбная отрасль страны оказалась на грани глубокого инвестиционного провала и полномасштабного экономического кризиса. В Правительстве Российской Федерации 21 – 22 июня обсуждались предложения, которые коренным образом меняют базовые принципы отраслевого законодательства. Те принципы, которые были отражены в Ваших поручениях по итогам заседания президиума Госсовета в октябре 2015 года и закреплены Федеральным Законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» летом 2016 года. Два года спустя предлагается отменить главный отраслевой закон и изменить порядок доступа рыбаков к изначальному производственному ресурсу и делается это в обстановке секретности и тайны… Принятые на правительственном уровне решения скрываются от предприятий рыбной отрасли и от рыбацких объединений. Нам доподлинно неизвестно, какие решения приняты в Правительстве Российской Федерации, но нам хорошо известно, какие решения предлагались и кем они предлагались», - в частности сказано в письме президенту.
Также инициаторы изменений избегают открытого обсуждения темы и всерьёз занижают объемы налогов от рыбной отрасли, чтобы дискредитировать существующие правила. Так, в то время, как Министерство Финансов РФ говорит о 42 миллиардах рублей налоговой отдачи, сетующие за аукционные распределения квот снижают ее в два раза и говорят о 21 миллиарде рублей.
Также замалчивается информация о реальных контрактах на возведение рыбопромысловых судов, с общей стоимостью более 75 миллиардов рублей.
Рыбаки пишут, что решение по изменению базовых правил отраслевого закона означает, что огромное количество инвестпроектов окажутся под угрозой срыва. Сюда входит и строительство рыбоперерабатывающего комбината на Шикотане, и строительство нескольких траулеров на Выборгской верфи, рыбопромысловых судов на калининградской верфи «Янтарь», судоверфи в Приморье, серии судов на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах.
Рыбаки отмечают, что это далеко не весь список.
Все данные о готовящемся изменениям базовых принципов законодательства уже весьма негативно повлияли на кредитование рыбной отрасли. И это понятно: банки насторожились, заморозились кредитные ресурсы, а проценты за эти кредиты резко увеличились.
«Изменение правил распределения крабовых квот, которые должны быть представлены рыбопромышленникам в 2018 году, ставит под угрозу деятельность десятков предприятий, в том числе действующих на территориях опережающего развития Дальнего Востока. Новые правила отбросят отрасль на десятки лет назад», - сетует Зверев.
В письме президенту рыбаки просят главу Российской Федерации остановить затеваемую перекройку отраслевого закона, ведь она выгодна только одной рыболовной компании. Рыбаки очень просят поручить правительству страны обеспечить стабильность базовых принципов по работе одной из главных отраслей государства.