Использование кондиционеров ухудшает ситуацию с глобальным потеплением

Команда исследователей из Университета Висконсин-Мэдисон прогнозирует до тысячи дополнительных смертей ежегодно только в Восточных Соединенных Штатах из-за повышенных уровней загрязнение воздуха, обусловленных более широким использованием ископаемых видов топлива для охлаждения зданий, в которых люди живут и работают.«Мы обнаружили, что загрязнение воздуха ухудшится. Есть последствия для адаптации к будущему изменению климата», - объясняет Дэвид Абель, аспирант UW-Madison в Институте экологических исследований.«В жаркую летнюю погоду, и по мере того, как волны тепла, как прогнозируется, будут увеличиваться по частоте и интенсивности с изменением климата, нет никаких сомнений в том, что кондиционирование воздуха и спасет жизни», - говорит Джонатан Пац, профессор UW-Madison экологических исследований.Тем не менее, он предупреждает, что если увеличение использования кондиционирования воздуха из-за изменения климата зависит от мощности, получаемой от ископаемого топлива, будет достигнуто соотношение качества воздуха и здоровья человека.«Мы торгуем проблемами. Тепловые волны растут и увеличиваются по интенсивности. У нас будет больше требований к охлаждению, требующих больше электроэнергии. Каждый раз, включая кондиционер, мы будем загрязнять воздух, вызывать больше болезней и даже смерти», - говорит Пац, эксперт по вопросам изменения климата и здоровья человека.Трейси Холлоуэй, профессор исследований окружающей среды UW-Madison, сообщает, что исследование добавляет к пониманию последствий адаптации к изменению климата путем моделирования объем использования ископаемого топлива для охлаждения зданий в будущих сценариях изменения климата.Результаты нового исследования, согласно команде Висконсина, подчеркивают необходимость перехода на более устойчивые источники энергии, такие как ветровая и солнечная энергия, и развертывание более энергоэффективного оборудования для кондиционирования воздуха. «Ответ - чистая энергия. Это то, что мы можем контролировать, что поможет как климатическим изменениям, так и будущему загрязнению воздуха. Если мы ничего не изменим, все ухудшится», - говорит Абель.