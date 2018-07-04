Ученые разработали состав нанопенки для повышения эффективности звукоизоляции
Российскими учеными, при участии коллег из Кореи, разработана форма нового шумопоглощающего материала, предназначенного для автомобилей, причем состав отвечает как за качественные показатели, так и за определенную экономичность. Сообщения из публикаций пресс-службы Дальневосточного федерального университета.
Конкретно указывается, что разработкой занимался молодой российский ученый Алексей Завьялов, которым был усилен эффект звукопоглощения, путем использования в пористых материалах нанопористых гранул. Специалисты из России и Кореи добились звукоизоляции в диапазоне средних частот, тогда как ранее, качество пенного материала способно было поглощать только высокочастотные звуки.
Ученым предстоит проверить свойства улучшенного пенного материала, поместив его в низкочастотные шумы. Завершенные этапы испытаний выявили, что проявление эффективности звукоизоляции наблюдается в окружении от 2,0 до 6,3 кГц. Общий уровень по шумовому поглощению увеличивается на 60-100%, при этом уменьшилась передача звука, на 20-22 Дб.
Пенным материалом в составе с частицами нанопористых гранул, демонстрируется не только эффективность, наблюдается и отсутствие части недостатков, присутствующих в подобных материалах. Для примера приводится в отличие от «аэрогеля». У новой технологии шумоизоляции относительно небольшая стоимость, к тому же нет проблем инженерного характера.
Конкретно указывается, что разработкой занимался молодой российский ученый Алексей Завьялов, которым был усилен эффект звукопоглощения, путем использования в пористых материалах нанопористых гранул. Специалисты из России и Кореи добились звукоизоляции в диапазоне средних частот, тогда как ранее, качество пенного материала способно было поглощать только высокочастотные звуки.
Ученым предстоит проверить свойства улучшенного пенного материала, поместив его в низкочастотные шумы. Завершенные этапы испытаний выявили, что проявление эффективности звукоизоляции наблюдается в окружении от 2,0 до 6,3 кГц. Общий уровень по шумовому поглощению увеличивается на 60-100%, при этом уменьшилась передача звука, на 20-22 Дб.
Пенным материалом в составе с частицами нанопористых гранул, демонстрируется не только эффективность, наблюдается и отсутствие части недостатков, присутствующих в подобных материалах. Для примера приводится в отличие от «аэрогеля». У новой технологии шумоизоляции относительно небольшая стоимость, к тому же нет проблем инженерного характера.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:15