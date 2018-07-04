Ученые разработали состав нанопенки для повышения эффективности звукоизоляции

Конкретно указывается, что разработкой занимался молодой российский ученый Алексей Завьялов, которым был усилен эффект звукопоглощения, путем использования в пористых материалах нанопористых гранул. Специалисты из России и Кореи добились звукоизоляции в диапазоне средних частот, тогда как ранее, качество пенного материала способно было поглощать только высокочастотные звуки.Ученым предстоит проверить свойства улучшенного пенного материала, поместив его в низкочастотные шумы. Завершенные этапы испытаний выявили, что проявление эффективности звукоизоляции наблюдается в окружении от 2,0 до 6,3 кГц. Общий уровень по шумовому поглощению увеличивается на 60-100%, при этом уменьшилась передача звука, на 20-22 Дб.Пенным материалом в составе с частицами нанопористых гранул, демонстрируется не только эффективность, наблюдается и отсутствие части недостатков, присутствующих в подобных материалах. Для примера приводится в отличие от «аэрогеля». У новой технологии шумоизоляции относительно небольшая стоимость, к тому же нет проблем инженерного характера.