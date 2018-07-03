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Из-за дождя норильчан напугали слухами о выбросах

Нынешней ночью в Норильске прошел дождь. Когда самые ранние пташки-автомобилисты пришли на стоянку перед Надеждинским металлургическим заводом, обнаружили свои машины покрытыми густыми потеками неестественного цвета и начали тут же оповещать о произошедшем пользователей соцсетей.
Из-за дождя норильчан напугали слухами о выбросах

Виновного в небывалом явлении, пишут «Новые известия», «назначили» довольно быстро – это тот самый завод, в окрестностях которого выпал «кровавый дождь», что свидетельствует, судя по комментариям, о массовом выбросе в атмосферу неизвестного яда высокой токсичности. Однако действительность оказалась и проще, и безобиднее – дождь приобрел свой цвет из-за высокого содержания оксида железа, или ржавчины.

Дело в том, что 30 июня на заводе было решено устроить субботник и наконец-то очистить крышу одного из цехов от мусора и заодно от ржавчины. Работы в течение дня закончить не удалось, ржавчина осталась на кровле, смешалась с начавшимся ночью дождем и пролилась на территорию парковки, дав богатую пищу слухам.
 
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Добавил: Роман Сегодня, 20:52
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