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Ученые обнаружили способность здоровых эритроцитов формировать «кровяные кристаллы»

Учеными определены отличия в организации патологически измененных и здоровых красных кровяных телец. Оказывается, здоровым клеткам свойственно формирование регулярных двумерных структур, схожих по виду с кристаллами, данной возможность не обладают больные. Результаты исследований послужат основой для новых методов, основанных на принципиально новых подходах в диагностике заболевания серповидноклеточной анемии. Опубликованы результаты работы на страницах журнала Physical Review Letters.

Новая работа международного междисциплинарного коллектива, позволила исследовать клетки в кровотоке, методом экспериментов и проведению компьютерных симуляций. Как оказалось, при сдвиговом потоке, или случае, когда все элементы в жидкости движутся на одной скорости и в одном направлении, только отличаются по модулю, эритроциты получают свойства мягкости и упругости, при этом обеспечивается формирование клеток определенной конфигурации. Для примера можно привести свойства течения в узком канале, когда жидкость рядом с его стенками практически неподвижна, в то время, как по середине ею набирается максимальная скорость.
Ученые обнаружили способность здоровых эритроцитов формировать «кровяные кристаллы»


Один из авторов работы Петя Влаховска из Северо-Западного университета (США) рассказывает, что эритроцитами постоянно меняется взаимная конфигурация при циркулировании крови. Получается новый поток из регулярно расположенных клеток, причем они выстраиваются в линию, напоминающую цепь. При заболевании серповидноклеточной анемии и ей подобных, эритроциты приобретают более твердые свойства, не образуя «кристаллы». В данном случае, упорядочиванием можно определить наличие здоровых клеток и отличить их от больных. Получается новый диагностический инструмент, необходимый при обнаружении сердечно-сосудистых патологий.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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