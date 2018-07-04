Ученые обнаружили способность здоровых эритроцитов формировать «кровяные кристаллы»

Новая работа международного междисциплинарного коллектива, позволила исследовать клетки в кровотоке, методом экспериментов и проведению компьютерных симуляций. Как оказалось, при сдвиговом потоке, или случае, когда все элементы в жидкости движутся на одной скорости и в одном направлении, только отличаются по модулю, эритроциты получают свойства мягкости и упругости, при этом обеспечивается формирование клеток определенной конфигурации. Для примера можно привести свойства течения в узком канале, когда жидкость рядом с его стенками практически неподвижна, в то время, как по середине ею набирается максимальная скорость.Один из авторов работы Петя Влаховска из Северо-Западного университета (США) рассказывает, что эритроцитами постоянно меняется взаимная конфигурация при циркулировании крови. Получается новый поток из регулярно расположенных клеток, причем они выстраиваются в линию, напоминающую цепь. При заболевании серповидноклеточной анемии и ей подобных, эритроциты приобретают более твердые свойства, не образуя «кристаллы». В данном случае, упорядочиванием можно определить наличие здоровых клеток и отличить их от больных. Получается новый диагностический инструмент, необходимый при обнаружении сердечно-сосудистых патологий.