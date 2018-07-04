«АвтоВАЗ» переведет новый внедорожник LADA 4X4 на бензин марки АИ-92

Обновленный внедорожник представят в ходе Московского автосалона. В свою очередь «Нива» порадует российских автолюбителей возможностью ездить в LADA 4X4 на бензине АИ-92, а также буксировать прицепы. Для новой версии «АвтоВАЗ» готовит расширенный список оснащения, изменения в салоне, а также технической части. В свою очередь отечественный внедорожник наделят 1,7-литровым двигателем на 83 л.с., работающим на бензине АИ-92. Судя по ОТТС для версии LADA 4X4, недавно зарегистрированной в базе Росстандарта, транспортное средство сможет буксировать прицепы.Трехдверный, а также пятидверный внедорожник теперь будет иметь возможность буксировать прицеп, обладающий тормозной системой, имеющий вес в 600 кг, а также без тормозной системы, имеющий вес в 300 кг. Уже во время презентации станут известны все прочие подробности касательно новой версии LADA 4X4.